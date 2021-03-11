Миасс, Челябинская область, , 05:52 — REGNUM В Челябинской области коллекторы попытались взыскать с жителя Миасса уже давно выплаченный им долг. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, долг по ипотеке гражданин целиком погасил ещё в 2013 году. Однако в 2020-м ему стали названивать с требованием «вернуть» 90 тыс. рублей. Гражданин обратился в банк и там узнал, что ранее выданная ему справка об отсутствии долга ошибочна, а право требовать долг перешло к одной из фирм.

На помощь челябинцу пришли общественники, которые инициировали судебный процесс и направили обращение в Центральный банк России. И лишь после этого банк признал правоту человека и попросил считать недействительным свой предыдущий ответ.

В региональном отделении ОНФ напоминают, что банки не вправе повторно предъявлять требования к заёмщику. Пи возникновении таких ситуаций они предлагают направлять банку претензию, а в случае отказа обращаться в суд.