Токио, , 05:52 — REGNUM Япония никогда не забудет помощь со стороны других государств после землетрясения и цунами в 2011 году, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе официального обращения.

«Хочу еще раз выразить сердечную признательность всем странам. Японский народ никогда не забудет проявленную щедрость и поддержку», — заявил он.

Мотэги отметил, что множество стран со всего мира оказали как материальную помощь, так и послали добровольцев на ликвидацию последствий катастрофы. Он добавил, что Япония извлекла уроки из той ситуации и теперь больше уделяет внимания международному сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Японии проходит церемония памяти жертв землетрясения и цунами, которые унесли более 18,4 тыс. жизней 10 лет назад. В мероприятии примут участие премьер-министр страны, а также император с императрицей.

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