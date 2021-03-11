Новосибирск, , 05:47 — REGNUM В Новосибирске планируют построить левый тоннель метро до «Золотой нивы». Об этом сообщается на сайте новосибирского метрополитена.

Уточняется, что проект задания на выполнение инженерных изысканий для размещения левого перегонного тоннеля метро от «Березовой рощи» до «Золотой нивы» утверждён постановлением мэра Новосибирска 2 марта.

Пока же открытый в 2010 году правый тоннель работает один — в реверсивном режиме.

Отмечается, что с учётом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений документ должен быть готов до конца 2021 года.