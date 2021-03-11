Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Смертность в США в 2020 году из-за пандемии COVID-19 увеличилась на 15%, что сделало прошедший год самым смертоносным в американской истории. Об этом со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США 10 марта сообщает газета Politico.

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По информации CDC, в США в 2020 году всего умерло более трёх млн человек, в том числе около 400 тыс. человек — в результате заболевания COVID-19. В ведомстве отмечают, что смерть пациентов от коронавируса стала третьей по значимости причиной смерти, оттеснив на четвёртое место «непреднамеренные травмы» и уступив только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

Отмечается, что неиспаноязычные чернокожие почти в два раза чаще заражаются вирусом, чем белые. Вероятность смерти у латиноамериканцев в 2,3 раза выше таковой у белых, а у американских индейцев и коренных жителей Аляски — в 2,4 раза.

По данным университета Джонса Хопкинса, занимающимся сбором медицинской статистики, всего на территории США коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 29 150 069 человек, умерли 529 079 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории США было выявлено почти 56 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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