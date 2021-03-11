Новосибирск, , 05:41 — REGNUM В посёлке Садовом под Новосибирском в новом логистическом центре розничной сети «Магнит» частично обрушилась кровля. Видео, снятым, как утверждается, у стен комплекса, поделился подписчик Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

"На место выезжала оперативная группа МЧС по Новосибирской области. Администрация частного склада подтвердила частичное проседание кровли на своей территории, уточнив, что пострадавших и угрозы населению нет. С их слов, помощь спасателей не требуется. Мы проинформировали органы прокуратуры и другие взаимодействующие структуры об этом инциденте», — сообщил «НГС Новостям» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артём Щербаков.

По данным СМИ, кровля могла просесть под тяжестью снега.

По словам руководителя по связям с общественностью «Магнита» Антона Карпова, кровля просела не в основном здании, а в пристройке к распределительному центру, весь персонал РЦ был оперативно эвакуирован, никто не пострадал.

«После обследования кровли пристройки совместно с представителями собственника, ответственными за её эксплуатацию, и экспертами проектной организации принято решение возобновить работу в основном здании склада. Приёмка и отгрузка товаров восстановлены, магазины снабжаются продуктами в нормальном режиме. Сейчас «Магнит» проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций пристройки, чтобы спланировать ремонтные работы и полностью возобновить ее функционал. Доступ работников на склад на территории пристройки запрещён», — уточнил он.

Напомним, что распределительный центр «Магнита» в Садовом был открыт в октябре 2020 года.