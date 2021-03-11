Пекин, , 05:41 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая рассмотрела в общей сложности 9,85 млн обращений, касающихся нелегального и вредного онлайн-контента за февраль, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Данный показатель упал на 12,1% относительно января и на 6,4% относительно февраля 2020 года, сообщили в администрации. Более одной десятой всех обращений были обработаны центральными и местными регуляторами в области киберпространства, в то время как крупные китайские сайты, включая Weibo и Baidu, обработали оставшиеся 8,75 млн жалоб, что на 5,8% меньше, чем годом ранее.

Стремясь создать здоровую интернет-среду, администрация запустила несколько каналов, таких как горячая линия и мобильное приложение, чтобы пользователи Сети сообщали о незаконной и вредной онлайн-деятельности.