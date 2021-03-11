Нью-Йорк, США, , 05:41 — REGNUM Страны Евросоюза экспортировали за пределы объединения 34 млн доз вакцины против COVID-19, несмотря на нехватку препарата и существующий запрет, пишет 10 марта газета The New York Times.

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В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что ЕС, который подвергается жёсткой критике за «вакцинный национализм», оказался «локомотивом» экспорта препарата в мире.

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Полученные данные показали, что прививку от коронавирусной инфекции в пределах Евросоюза получили всего 6,5% населения, в то время как в Израиле этот показатель достиг 58%, Великобритании — 33%, США — 18%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2020 года запрет на поставки препарата за пределы ЕС ввела Еврокомиссия. Такое решение руководители объединения объяснили стремление защитить собственных граждан.

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