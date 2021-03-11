Екатеринбург, , 05:35 — REGNUM В Екатеринбурге бизнесмены захватили землю возле одного из жилых комплексов, оборудовали там шлагбаум, поставили будку и требуют с жильцов денег за парковку автотранспорта. Об этом пишут СМИ.

За месяц обслуживания коммерсанты запрашивают 2500 рублей. Вечером 10 марта жильцы комплекса «Московский квартал» собрались возле будки и потребовали встречи с руководством, пишет Е1.ru.

Всего на собрание пришли порядка 50 человек. Также приехали представители полиции. По данным издания, жильцы так и не смогли добиться своей цели. А в УМВД по Екатеринбургу изданию пояснили, что конфликтных ситуаций допущено не было.

В администрации Ленинского района Екатеринбурга журналистам сообщили, что будка и шлагбаум были установлены незаконно. Чиновники требую убрать их до 11 марта.