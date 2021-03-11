Пекин, , 05:33 — REGNUM Китайские правоохранительные власти пообещали усилить борьбу с ложными судебными разбирательствами в целях поддержания судебной справедливости и общественной этики, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Высший национальный суд страны, высшая прокуратура и министерства общественной безопасности и юстиции выпустили совместное руководство по дальнейшему усилению наказания по ложным судебным разбирательствам.

К преступлениям ложного судебного разбирательства относятся рассмотрение гражданских споров на основе поддельных доказательств и сфабрикованных фактов, возбуждение гражданских дел в народных судах, ведущих к нарушению судебного порядка или серьезному ущемлению законных прав и интересов других лиц.

Руководящие принципы содержат перечень гражданских дел, относящихся к ложным судебным преступлениям, включая споры о частном кредитовании, собственности и контрактах. Они требуют, чтобы народные суды и прокуратура уделяли особое внимание таким делам.

Документ также уточняет наказания, которые должны понести работники судов и адвокаты за участие в ложном судебном разбирательстве.