Кемерово, , 05:29 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 11 марта, ожидаются неблагоприятные погодные явления. По данным регионального гидрометцентра, днём на территории Кузбасса ожидается снег, мокрый снег, местами метели, усиление ветра до 17−22 м/с, на дорогах гололедица, возможно ухудшение видимости местами до 1000 метров и менее.

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Сотрудники кемеровского управление МЧС России попросили жителей региона при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.

«Во время выпадения осадков, при ухудшении видимости, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — подчеркнули в МЧС РФ. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в тёмное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций кузбассовцев просят звонить по телефонам «101» или «112».