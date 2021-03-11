Вашингтон, 11 марта, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены укреплять помощь Украине, заявил 10 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса. Об этом говорится в материалах на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, поддержка необходима Киеву для противостояния «агрессии извне», а также для того, чтобы разобраться с проблемами внутри страны, в частности с коррупцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главными проблемами, которые мешают развитию Украины, в США считают урегулирование конфликта в Донбассе и борьбу с коррупцией.