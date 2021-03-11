Кемерово, , 05:23 — REGNUM В Кемеровской области после падения ребёнка в открытый канализационный колодец назначена доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Ижморском районе девятилетний ребёнок провалился в канализационный колодец, находящийся под снегом без крышки, — уточняет ведомство. — Мальчик не пострадал, за помощью в медицинское учреждение он не обращался. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил провести проверки канализационных колодцев. Кроме того, он поговорил по телефону с сестрой 9-летнего мальчика, который упал в канализационный колодец.

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