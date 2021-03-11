Челябинск, , 05:22 — REGNUM Новый хирургический корпус областной детской больницы в Челябинске может появиться до конца 2023 года. Такой срок определён в постановлении правительства области, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, проектирование будет идти до 31 декабря и обойдётся в 40 млн рублей,. А затем начнётся строительство, на которое предстоит потратить 3 882 917,2 тыс. рублей.

Строительные работы будут финансироваться из регионального и федерального бюджетов. Как сообщало ИА REGNUM, корпус появится на участке городского бора.