Пекин, , 05:22 — REGNUM Высший политический консультативной орган Китая завершил свою ежегодную сессию на день раньше завершения ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, оставив ряд ярких моментов, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Во время «Двух сессий» председатель КНР Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета КНР и председателем ЦК Компартии Китая присоединился к политическим советникам и законодателям в их обсуждении насущных вопросов и принятии решений.

По словам Си, высококачественное развитие остается главной темой социального и экономического развития страны на время 14-й Пятилетки (2021−2025) и после нее, а также оно касается общей ситуации в осуществлении социалистической модернизации страны.

Страна должна приложить все усилия для обеспечения всесторонних мер защиты экосистем гор, рек, лесов, фермерских угодий, озер, лугов и пустынь на фоне инициативы «зеленой трансформации» ключевых отраслей промышленности.

Образование является особо важным для страны. Учителя должны наращивать профессиональную этику. Кроме того, всесторонние усилия должны быть приложены для обеспечения понимания всеми политики партии относительно этнических групп.

Китайские женщины, активно посвятившие себя делу построения социализма с китайскими особенностями и сыгравшие важную роль в «поддержании половины неба», проявили не меньше отваги, чем мужчины.

Инновационная и оборонная наука и техника должны получить значительный импульс развития. Все вооруженные силы страны должны всегда находиться в боевой готовности и уметь отреагировать на любой вызов в кратчайшие сроки во имя защиты интересов страны.