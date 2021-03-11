Москва, , 05:41 — REGNUM В четверг, 11 марта, в Москве будет ясно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 12 марта в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — −18… −16 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью южный 4−9 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −10… −5 °C днём и −25… −15 °C ночью.

В пятницу, 12 марта, днём в столице ожидается −7… −5 °C, переменная облачность, порывистый ветер до 15 м/с. По области −9… −4 °C, на западе небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −12… −7 °C, снег, порывистый ветер до 17 м/с, метель.

Как сообщало ИА REGNUM, весеннее тепло придёт в Москву после Масленицы, однако данное потепление не будет мощным.

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