Буэнос-Айрес, , 05:17 — REGNUM Протестная демонстрация прошла в столице Аргентины Буэнос-Айресе, участники которой требовали от властей раскрыть правду о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что сотни футбольных болельщиков, большая часть из которых была в футболках национальной сборной, собрались в центре города. Протестующие скандировали «Он не умер, его убили» и требовали справедливого наказания для виновных в смерти футболиста. Они также требовали от властей ускорить проведение расследования обстоятельств смерти Марадоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля правоохранительные органы Аргентины расширили круг подозреваемых в рамках дела о смерти Диего Марадоны. Полиция подозревает халатность со стороны врачей, лечивших футболиста.

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