Чунцин, Китай, , 05:08 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин выпустил план дальнейшей интеграции культурных элементов и живописных пейзажей района Трех ущелий на реке Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

План включает в себя чунцинский района Ваньчжоу, уезда Чжунсянь и автономный уезда Шичжу в центре района Трех ущелий общей площадью почти 1000 кв км, сообщил директор муниципального бюро планирования и природных ресурсов Ху Ваньтай.

Выделяя два характерным места, включая остров Хуанхуа, в середине реки и Шибаочжай на берегу реки, где расположена 12-этажная деревянная башня, центральная зона напоминает с воздуха дерево бонсай в форме сердца.

Обладая богатыми природными ресурсами, такими как реки, ручьи, острова, водно-болотные угодья и луга, район также является домом для многих других исторических памятников, древних городов и культур.

Муниципальное правительство планирует построить больше достопримечательностей, таких как древняя пешеходная дорожка, исторические и культурные коридоры и культурные экспозиции Трех ущелий, чтобы способствовать развитию туризма в этом районе.

Согласно плану, в этом районе будут улучшены вспомогательные транспортные и туристические объекты, а также усилена экологическая защита.