Новосибирск, , 05:07 — REGNUM Управление по благоустройству общественных пространств Новосибирска, в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений, утвержденными решением горсовета, работает над созданием реестра зелёных насаждений муниципалитета. Об этом сообщается на сайте «Переходи на зелёный Новосибирск».

Уточняется, что в рамках реализации муниципальной программы «Зелёный Новосибирск» запланировано поэтапное внесение данных в реестр за период с 2021 по 2025 год.

Первый реестр зелёных насаждений города сформирован по данным инвентаризации благоустройства общественных территорий 2020 года.