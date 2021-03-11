Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Главный управляющий Олимпийского комитета США Сара Хиршланд 10 марта заявила, что усилия, предпринимаемые властями Японии для обеспечения безопасности спортсменов во время Олимпийских игр в Токио, убеждают в том, что эти соревнования состоятся. Об этом она сказала во время телеконференции из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности того, что из-за опасений заразиться коронавирусом американские спортсмены не поедут в Токио, она подчеркнула, что с самого начала обеспечение безопасности спортсменов является «главным приоритетом».

«Мы уверены, что необходимая безопасная обстановка будет создана. Конечно, для этого потребуются усилия и с нашей стороны, но правительство Японии продемонстрировало полную приверженность обеспечению безопасности, что даёт нам основания чувствовать полную уверенность в этом вопросе», — отметила Хиршланд.

По её словам, в настоящее время никто из членов сборной не заявлял о намерении отказаться от участия в Играх в Токио и «все они полны энтузиазма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии приняли решение о проведении летней Олимпиады в Токио без иностранных болельщиков.

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