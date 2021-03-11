Москва, , 05:03 — REGNUM Забывчивостью является заявление американской компании Twitter, обеспокоившейся ограничениями в работе сервиса в России. Об этом 10 марта написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что именно эта соцсеть блокировала аккаунт бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Захарова посоветовала Twitter записывать все свои действия, чтобы помнить о них.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225603915594402

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал Президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», — отметила представитель российского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель компании Twitter выразил беспокойство по поводу «участившихся попыток блокировать и стеснить общественную онлайн-дискуссию» после того, как Роскомнадзор ограничил скорости работы соцсети в России.

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