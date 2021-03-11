Челябинск, , 04:59 — REGNUM В Челябинской области четверо экс-военнослужащих танковой дивизии осуждены за растрату сухих пайков. Приговор вынес Магнитогорский военный гарнизонный суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Следователи полагают, что эти граждане фиктивно списали имущество на 5 млн рублей и затем продали. Преступление было совершено в 2017—2019 годах.

Суд назначил подсудимым от трёх до семи лет колонии, также они выплатят судебные штрафы. Кроме того, военнослужащие лишились своих воинских званий.