Новосибирск, , 04:52 — REGNUM В Новосибирской области среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности в среднем за 12 месяцев 2020 года составила 42068 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат.

«Это на 7,3% выше, чем за соответствующий период предыдущего года, и на 2,3% выше среднеобластного уровня», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что наиболее высокая зарплата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности — 54 024 рубля, низкая — в муниципальных учреждениях — 32094 рубля.

Среди бюджетных организаций социальной сферы самая высокая оплата труда в здравоохранении — 45195 рублей и творческой деятельности — 41 964 рубля. Самый низкий уровень зарплаты —в дошкольном образовании (27391 рубль).