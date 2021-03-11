Новосибирск, , 04:44 — REGNUM Жители России с 8 по 14 марта отмечают Масленицу. В эти дни самым главным блюдом на столе становятся блины. Новосибирскстат подсчитал, как за год изменилась стоимость одной порции блинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Новосибирскстата

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Рецепт, по данным регионального органа статистики, таков: мука — 400 грамм, молоко — 1 литр, сахар — 80 грамм, растительное масло — 80 грамм, яйца — 3 штуки, сливочное масло — 80 грамм, соль — 5 грамм.

В феврале 2020 года порция блинов по данному рецепту обходилась в 148,85 руб., в феврале 2021 года — 163,83 руб. Рост — 10%.