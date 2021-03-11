Сеул, , 04:42 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 465 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Из них 444 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении трех дней в стране выявляют более 400 зараженных ежесуточно. Эксперты предполагают, что заболеваемость продолжает удерживаться на этом уровне из-за потепления, которое поспособствовало поездкам местных жителей по регионам.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 94 198. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1652 человека.