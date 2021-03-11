Владивосток, , 04:41 — REGNUM В рамках нацпроекта «Экология» во Владивостоке, Артеме, Надеждинском районе Приморья установлено уже 212 контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Приморский экологический оператор в течение года планирует установить более тысячи таких ёмкостей.

«Очевидно, что потребность в контейнерах значительно больше, поэтому будет закуплено дополнительное количество», — уточнили на предприятии.

Оранжевые сетки для дуального сбора ставят по тем адресам, жители которых подали заявку на их размещение. За два месяца вывезено 25 тонн таких отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья запустили социально-экологический проект раздельного сбора отходов, который предусматривает установку 200 контейнеров в школах, торговых центрах и местах отдыха и сети пандоматов.