Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) сравнил меры обеспечения безопасности на территории Конгресса США с ситуацией в столице Афганистана Кабуле. Об этом 10 марта он заявил журналистам.

«Это излишне, мы перестарались… Мне крайне неудобно, что мои избиратели не могут прийти в Капитолий. Вокруг комплекса вся эта колючая проволока. Это напоминает мне мой последний визит в Кабул», — сказал Макконнелл, комментируя усиленные меры безопасности на территории Капитолия.

«Выглядит ужасно, когда символ нашей демократии окружён колючей проволокой», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин 9 марта удовлетворил запрос полиции Капитолия и продлил срок размещения военнослужащих Национальной гвардии на территории американского Конгресса до 23 мая.

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