Нью-Йорк, США, , 04:36 — REGNUM Представленное прессе совместное заявление членов Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме должно способствовать прекращению насилия в стране. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш 10 марта в ходе брифинга.

Он считает, что документ может повлиять на военных, захвативших власть в результате переворота. Гутерреш призвал руководство Мьянмы освободить всех политических заключенных и уважать результаты выборов.

Кроме того, по мнению генсека, военные должны обеспечить возвращение власти в соответствии с демократическими нормами. Вместе с тем глава ООН напомнил, что политическая ситуация в стране «и до выборов не была идеальной», поскольку находилась «под контролем военных во многих сферах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик объявил, что число погибших при разгонах акций протеста в Мьянме достигло 67 человек.

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