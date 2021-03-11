Новосибирск, , 04:35 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2021 года наблюдалось повышение потребительских цен на все виды моторного топлива. По сравнению с январём цены на газ выросли на 9%, дизельное топливо — на 1,1%, автомобильный бензин марок АИ-92 — на 2%, АИ-95 — на 1,5%, АИ-98 - на 0,9%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, на новосибирских заправках в феврале 2021 года газовое моторное топливо можно было приобрести по 25,04 руб. за литр, бензин марки АИ-92 — 42,91 руб. за литр, АИ-95 — 45,87 руб., АИ-98 — 51,82 руб., дизельное топливо — 51,23 руб. за литр.

Региональный орган статистики уточнил, что по доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте в Сибирском федеральном округе — после Омской и Томской областей.

При этом самые высокие цены на газ и автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 зафиксированы в Туве, бензин марки АИ-98 — в Красноярском крае, дизельное топливо — в Иркутской области.