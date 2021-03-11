Белград, , 04:27 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в незаконной прослушке его и его семьи замешан внешний фактор. Об этом он заявил 10 марта в ходе визита в Абу-Даби в прямом эфире телеканала «ТВ Пинк».

«Хотелось бы сказать, что не был замешан внешний фактор. Но он был», — сказал Вучич.

По информации МВД Сербии, в ходе следствия факты незаконной прослушки президента и его семьи были бесспорно доказаны. Следователи допросили десятки сотрудников МВД, а также одного сотрудника Агентства информационной безопасности. Всего было задокументировано 1572 факта прослушивания. Расшифровки разговоров и другие доказательства преступления были переданы в прокуратуру.

По данным полиции, на президента Сербии 27 января, в день открытия памятника сербскому средневековому правителю Стефану Немане в Белграде, готовилось покушение.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что законодательный орган страны поддерживает все меры по борьбе с мафией. По его словам, прослушка президента Сербии Александра Вучича при помощи чиновников является попыткой государственного переворота.

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