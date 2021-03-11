Хьюстон, США, , 04:22 — REGNUM Власти Соединенных Штатов затягивают выдачу виз сотрудникам российской дипмиссии и не продлевают разрешения на пребывание действующим дипломатам, заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи», — приводит его слова РИА Новости.

Захаров выразил надежду, что американская сторона пересмотрит свое отношение к российским дипломатам и вернется к конструктивному решению возникшего вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что консульское присутствие России в США не сократится. Он отметил, что западное побережье США уже «оголено» в плане дипломатического присутствия Москвы.