Кемерово, , 04:17 — REGNUM В школах Кемеровской области началась цифровизация системы питания. Об этом и сообщили в региональном правительстве.

Так, в каждом образовательном учреждении за счёт областного министерства образования устанавливают модули «Организованное питание». У школьников 5−11 классов появляется личный лицевой счёт и родители могут в любой момент узнать, что ел ребёнок и сколько средств у него осталось.

«Следующий этап цифровизации — внедрение модуля «Свободный выбор». Он позволит каждому школьнику самому выбирать блюда на линии раздачи или в буфете и оплачивать их персональной картой», — прокомментировала министр образования и науки региона Софья Балакирева.

Для связи с родителями школьников в министерстве образования и науки Кузбасса работает горячая линия. Взаимодействие может осуществляться и через портал Госуслуг.

А с 1 января 2021 года в регионе проходит апробация новой программы «Родительский контроль», которая позволяет родителям лично отслеживать соответствие блюд заявленному меню, пробовать готовые блюда, знакомиться с принципами формирования меню и разрабатывать его альтернативные варианты.