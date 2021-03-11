Кемерово, , 04:12 — REGNUM Качество школьного питания в Кемеровской области должно быть на особом контроле властей. Об этом на заседании штаба по охране здоровья населения заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«В Кузбассе горячее питание сейчас получают 91,5% школьников с 1 по 11 класс. Бесплатными завтраками и обедами по поручению президента России с 1 сентября 2020 года обеспечены 136 тысяч школьников, то есть 100% учащихся 1−4 классов. На питание кузбасских школьников ежегодно выделяется около 850 миллионов рублей из бюджетов разного уровня», отметил глава области.

В этом учебном году в кузбасских школах внедрили новые подходы к организации питания. Если раньше каждая школа или муниципалитет самостоятельно разрабатывали меню и согласовывали его с Роспотребнадзором, то теперь действует единое региональное меню, меняющееся в зависимости от времени года.