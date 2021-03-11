Магадан, Магаданская область, , 04:16 — REGNUM В Магаданской области пойдёт под суд экс-директор Фонда капремонта Владимир Кабанов — его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и присвоение вверенного имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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В ходе следствия выяснилось, что в 2019 году Кабанов, злоупотребляя полномочиями, под видом компенсации представительских расходов, за счёт средств фонда регулярно необоснованно возмещал собственные расходы на посещение ресторанов и кафе, проезд в такси, ремонт мобильных телефонов и другие траты, чем причинил существенный вред организации.

Кроме того, обвиняемому вменяется совершение двух хищений. Так, экс-руководитель предъявил в бухгалтерию к возмещению два чека на сумму 12 тыс. рублей и 45 тыс. рублей, которыми подтверждена оплата авиабилета на перелет бизнес-классом и расходы всего коллектива на проведение корпоратива в ресторане соответственно.

Фактически эти расходы Кабанов не понёс, но их возмещение из средств фонда получил.

Совокупный материальный ущерб составил 270 тыс. руб. Уголовное дело будет передано в Магаданский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года было возбуждено уголовное дело и в отношении и. о. генерального директора фонда капитального ремонта Магаданской области Гапдрашида Гизатуллина, который обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере.