Кемерово, , 04:07 — REGNUM В Кемеровской области продолжается расследование административно-хозяйственной деятельности предыдущего управляющего и собственников шахты «Алексиевской», которая находится в состоянии банкротства и выставлена на торги. Об этом сообщили представители следственного комитета, МВД и прокуратуры региона на совещании с губернатором Сергеем Цивилёвым.

Уточняется, что выявлены серьезные экономические нарушения, возбуждено четыре уголовных дела. Ситуацией заинтересовалась Генеральная прокуратура России, специалисты ведомства подключатся к расследованию.

Накануне, 10 марта, была сформирована рабочая группа. Специалисты профильных ведомств в ежедневном режиме будут отслеживать социально-экономическую и технологическую обстановку на шахте.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, общий долг кузбасской шахты «Алексиевской» составляет 827 миллионов рублей, из них почти 203 миллиона рублей — задолженность по зарплате как уволенным сотрудникам, так и тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты.

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