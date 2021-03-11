Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 10 марта в дистанционном режиме привела к присяге нового министра жилищного строительства и городского развития 68-летнюю Маршу Фадж. Церемонию приведения к присяге транслировали американские телеканалы.

Новый руководитель федерального ведомства извинилась, что не смогла лично присутствовать на церемонии в связи с тем, что в апреле её матери исполняется 90 лет, и повторила за Харрис текст присяги по видеосвязи.

До своего утверждения Сенатом Конгресса США, Фадж являлась членом Палаты представителей от штата Огайо и входила в состав комитетов нижней палаты по вопросам сельского хозяйства, жилищного управления, образования и занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США 2 марта утвердил кандидатуру Сесилии Роуз на должность председателя Совета экономических консультантов при администрации президента США.

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