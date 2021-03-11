Кемерово, , 03:56 — REGNUM Общий долг кузбасской шахты «Алексиевской» составляет 827 миллионов рублей, из них почти 203 миллиона рублей — задолженность по зарплате как уволенным сотрудникам, так и тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Первоочередная задача — вернуть людям деньги и по возможности возродить предприятие», — подчеркнул глава региона на совещании по ситуации на шахте, в котором участвоввали заместители губернатора, региональные министры, представители МЧС, прокуратуры, МВД, Следственного комитета и службы судебных приставов.

Отметим, что предприятие с 2017 года находится в состоянии банкротства и выставлено на торги. Заявленная стоимость — 600 млн рублей. Предложения будут рассматриваться до 10 июля 2021 года. По информации министерства угольной промышленности региона, запасы на лицензированном участке шахты составляют около 38 млн тонн угля.

По данным министерства труда области, 343 работника «Алексиевской» обратились за помощью в трудоустройстве. Сейчас на учёте в службе занятости остались 28 человек, остальные трудоустроены на ближайшие угольные предприятия, получили новые профессии или ушли на досрочную пенсию. 190 сотрудников пока задействованы на обслуживании шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с губернатором Кемеровской областиСергеем Цивилевым 6 марта председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал помочь решить проблему с шахтой «Алексиевская».

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