Ставрополь, 11 марта, 2021, 03:56 — ИА Регнум. В арбитраж Ставропольского края от налоговой службы поступил иск о несостоятельности. Претензии, которые пока не приняты к производству, адресованы ООО «Завод электротехнических изделий», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истцом в деле выступает межрайонная инспекция ФНС №12 по Ставропольскому краю. Иск поступил в суд 10 марта 2021 года. Сумма требований — 5 727 296,8 рубля.

В ЕГРЮЛ по адресу ответчика фигурирует компания, которая учреждена в июле 2000 года. По открытым данным, среднесписочная численность работников в ней в 2020 году составляла почти 50 человек. Директор и владелец доли в 37,5% — Оксана Спиркина. Также 12,5% доли есть и у Яны Спиркиной. Оставшаяся часть фигурирует как собственная доля компании. Предприятие специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Напомним, 10 марта банкротный иск от налогового органа получил и краснодарский завод железобетонных изделий, который позиционирует себя в качестве одного из ведущих предприятий.