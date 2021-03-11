Мадрид, , 03:55 — REGNUM Электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции намерены ввести к 19 маю власти Испании. Об этом заявила испанский министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото 10 марта в интервью телеканалу Antena 3.

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Она отметила, что на эту дату назначено проведение в стране ярмарки Fitur, на которой и используют эти документы. Марото добавила, что испанские власти стремятся ввести подобные паспорта «как можно скорее» для того, чтобы у вакцинированных от коронавируса было больше свободы для передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране не будет новых привилегий для лиц, сделавших прививку против COVID-19.

8 марта официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер объявил, что проект паспортов вакцинации ЕС планируется представить 17 марта.

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