Хабаровск, , 03:53 — REGNUM С 11 марта в части регионов Дальнего Востока и Сибири температура воздуха будет выше нормы, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Непривычно тёплая, нехарактерная погода ожидается в Иркутске — +8 градусов, в Красноярске — 0 градусов, в Бурятии +4, в Благовещенске, Хабаровске — +6−8 градусов, во Владивостоке 8−9 градусов выше ноля.

В Забайкалье также будет аномально теплее среднегодовых значений на 12 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, весеннее тепло придет в Москву после Масленицы, однако потепление не будет значительным.