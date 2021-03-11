Новокузнецк, Кемеровская область, , 03:45 — REGNUM В Новокузнецке главный корпус городской клинической инфекционной больницы №8 готов на 70%. Медицинское учреждение станет частью единого медицинского кластера южной агломерации Кузбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Новокузнецке была введена в эксплуатацию поликлиника кузбасского онкодиспансера, которую смогут посещать до 250 человек в сутки. В 2021 году капитально отремонтируют ещё одно помещение онкодиспансера, предназначенное под новое оборудование для лучевой терапии. Современная инфекционная больница тоже станет важной составляющей южного медицинского кластера», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Больничный комплекс состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. метров. Здесь будут оказывать помощь при заболеваниях, вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. Также врачи смогут проводить плановое лечение ВИЧ, туберкулеза, гепатита. Численность персонала составит около 500 человек.

Площадь главного корпуса — более 12 тыс. кв. метров. В настоящее время идёт монтаж системы вентиляции, прокладка внутренних сетей электроснабжения, начат монтаж внутренней канализации и водопровода, почти закончена установка оконных блоков, наружных дверей. Отделения снабдят переносным эндоскопическим, рентген‑ и УЗИ-оборудованием.