Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Власти США пока не приняли никаких решений по своей политике в отношении Афганистана, в том числе и насчет военного присутствия в этой страны. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 10 марта на брифинге.

По его словам, Вашингтон изучает собственную концепцию размещения войск в Афганистане. Глава госдепартамента отметил, что американские власти ожидают от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнения взятых на себя обязательств, касающихся «сокращения масштабов насилия, а также «отказа от защиты и поддержки терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут спешить с выводом своего воинского контингента из Афганистана.

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