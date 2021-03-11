Севастополь, , 04:30 — REGNUM В Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) поступила партия из восьми модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

«Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя», — приводятся в сообщении слова командующего танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Принятые от представителей завода танки пройдут специальную подготовку для участия в параде Победы, который пройдёт в Москве 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что сегодня в развитии российских Вооружённых сил акцент делается не только на создании новых видов техники, но и на активной модернизации существующих платформ, в частности, танка Т-90.

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