Кемерово, , 03:38 — REGNUM В Кемеровской области в течение всей недели проходят народные масленичные гуляния. Во всех территориях региона запланированы уличные театрализованные представления, концерты, спортивные состязания и многое другое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Так, сегодня, 11 марта, в областной библиотеке для детей и молодежи с традициями русской Масленицы познакомят студентов из ближнего и дальнего зарубежья. 14 марта в Кемерове пройдёт конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица — 2021». В музее-заповеднике «Томская Писаница» будет организована двухдневная культурная программа. В Гурьевске планируют устроить «Шахтерскую масленицу». «Купеческая Масленица» пройдёт в Мариинске. В Осинниках 13 марта запланированы конкурсы по изготовлению самого лучшего чучела Масленицы «Расписной валенок».

Подробные программы мероприятий размещены на сайтах муниципалитетов.