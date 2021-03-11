Краснодар, , 03:38 — REGNUM В регионах России налоговые органы продолжают обращаться с банкротными исками к предприятиям — производителям продукции для строительной отрасли. В арбитраж Краснодарского края поступил иск о несостоятельности, адресованный ООО «Краснодарский завод ЖБИ», но он пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск от управления ФНС России подан в арбитраж 10 марта 2021 года, но сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в июне 2011 года. Его уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Директор — Андрей Егоров. Единственный собственник — Дмитрий Шевердинов. В активе последнего есть также фирма по производству товарного бетона.

На своём официальном сайте компания позиционирует себя в качестве одного из ведущих производителей железобетонных изделий региона.

Напомним, ранее банкротный иск от кредитора получило и другое предприятие российской стройотрасли — новосибирское ООО «Калтанский завод металлических конструкций». До этого иск о несостоятельности от налогового органа был подан к самарскому ООО «Завод металлических конструкций».