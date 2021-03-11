Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Министерство финансов США 10 марта внесло в санкционный список против Мьянмы два физических лица и шесть компаний. Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Под новые ограничения, по информации Reuters, попали дети главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна, а также компании, к управлению которых они, предположительно, имеют отношение.

Ранее под санкции США уже попали два генерала, обвиняемые в применении силы при разгоне демонстраций. В марте в чёрный список Минторга США были включены два силовых ведомства Мьянмы — министерство обороны и министерство внутренних дел. И две контролируемые военными компании — Myanmar Economic Holding Limited и Myanmar Economic Corporation.

Напомним, в феврале президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.

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