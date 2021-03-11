Бразилиа, , 03:16 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 11 202 305 после выявления за сутки 79 876 новых носителей. Об этом 10 марта сообщил бразильский минздрав на своем сайте.

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При этом количество фактов выздоровления увеличилось до 9 913 739, а летальных исходов от COVID-19 — до 270 656.

За истекшие 24 часа в стране от осложнений при указанном заболевании скончались 2286 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта власти Бразилии объявили о создании специальной программы по вакцинации коренных жителей Амазонии.

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