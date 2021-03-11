Чита, 11 марта, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В арбитраж Забайкалья от ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (ТГК-14), в котором ранее рабочие объявили о голодовке в знак протеста, поступил многомиллионный иск. Ответчиками в деле выступают два федеральных ведомства — ФАС и Минфин России, а также два краевых министерства. Иск пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство финансов Российской Федерации

Исковое заявление, помимо Минфина РФ и ФАС, адресовано минЖКХ Забайкалья и краевому минфину. Претензия поступила в суд 3 марта 2021 года. Судя по всему, речь пойдёт о тарифах, так как третьим лицом в спор приглашена региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

Сумма требований составляет 225 437 031,98 рубля. Прочие детали дела пока не сообщаются.

Напомним, ТГК-14 попало в медиаповестку в декабре 2020 года, когда рабочие предприятия объявили о голодовке. В феврале 2021 года стало известно, что трудовой спор завершен, но из пяти заявленных трудовым коллективом требований были удовлетворены лишь три.

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