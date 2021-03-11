Джакарта, , 02:56 — REGNUM Не менее 26 человек погибли при падении автобуса в обрыв в провинции Западная Ява на западе Индонезии, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в местной администрации.

Причины ДТП пока не сообщаются. Известно, что в автобусе находились 62 человека. Из них погибли 26 человек, остальные получили травмы различной степени тяжести. О состоянии их здоровья также не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Египте автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли 18 человек, среди них было пятеро детей. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.