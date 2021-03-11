Тегеран, , 02:54 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы в провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана 10 марта. Об этом сообщается на сайте Иранского сейсмологического центра (IRSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 60 км от города Гонабад. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Габоне произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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