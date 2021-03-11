Нью-Йорк, США, , 04:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 марта разнонаправлено на фоне перераспределения интереса инвесторов к более консервативным секторам.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 464,28 пункта (1,46%), до уровня 32 297,02 пункта. S&P 500 прибавил 23,37 пункта (0,60%), поднявшись до уровня 3898,81 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 4,99 пункта (0,04%), понизившись до уровня 13 068,83 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,89, до уровня $64,71 за баррель.

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